Жена пропавшего российского яхтсмена Титова выразила надежду, что он жив

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский моряк, путешественник и писатель Роман Титов, вышедший в декабре на яхте в одиночное кругосветное путешествие и пропавший у берегов Шотландии, может быть жив, рассказала в беседе с «360» супруга мореплавателя Ирина Титова. Официальной информации о гибели моряка нет.

Как пишет издание, обломки судна и тело, предположительно Титова, были найдены в районе шотландского города Аллапул. Ирина Титова намерена разобраться в ситуации.

Он 13 декабря всем написал, что он выходит, и все. 15-го числа был жуткий шторм. Мы даже не знаем, какие обломки толком нашли, — рассказала супруга капитана.

Она добавила, что на яхте мужа был выключен трекер, поэтому отследить маршрут судна невозможно. Женщина предположила, что Роман не успел включить устройство из-за начавшегося шторма. По словам Ирины Титовой, обломки мачты судна опознали работники верфи в Аллапуле, которые помогали российскому путешественнику ремонтировать яхту.

Ирина Титова рассказала, что два года назад ее муж уже попадал в шторм, после чего о нем не было ничего известно полтора месяца, однако затем он нашелся.

Я с этим человеком 20 лет прожила, я вообще ничему не удивлюсь. У него экстрим в крови, — отметила жена яхтсмена.

Роман Титов — профессиональный моряк, спортсмен и писатель, имеет звание капитан-лейтенанта запаса, ранее служил штурманом на атомной подводной лодке. В 2021–2022 годах в ходе одиночного кругосветного плавания на яхте «Вперед» он попал в шторм, из-за которого пришлось прервать путешествие и встать на ремонт в Великобритании. В декабре его судно, предположительно, потерпело крушение у берегов Шотландии.