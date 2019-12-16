https://static.news.ru/photo/a362f46a-2011-11ea-a8ae-fa163e074e61_660.jpg Марина Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина объяснила свою досрочную отставку с поста главы Украинского культурного фонда (УКФ) давлением со стороны нового руководства страны.

Она утверждает, что предложение о досрочном прекращении её полномочий поступило в наблюдательный совет УКФ от министра культуры молодёжи и спорта.

Понятно, что этот шаг инициирован офисом президента, и о культуре в этой ситуации там явно не думали, — цитирует Марину Порошенко «Интерфакс-Украина».

Она считает, что причиной увольнения послужила её фамилия. Супруга экс-президента заявила, что гордится ею и менять не намерена.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский министр культуры очень позитивно оценил работу Марины Порошенко в УКФ. При этом власти приняли решение вдвое увеличить финансовую поддержку фонда.