Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина объяснила свою досрочную отставку с поста главы Украинского культурного фонда (УКФ) давлением со стороны нового руководства страны.
Она утверждает, что предложение о досрочном прекращении её полномочий поступило в наблюдательный совет УКФ от министра культуры молодёжи и спорта.
Понятно, что этот шаг инициирован офисом президента, и о культуре в этой ситуации там явно не думали, —
цитируетМарину Порошенко «Интерфакс-Украина».
Она считает, что причиной увольнения послужила её фамилия. Супруга экс-президента заявила, что гордится ею и менять не намерена.
Ранее NEWS.ru писал, что украинский министр культуры очень позитивно оценил работу Марины Порошенко в УКФ. При этом власти приняли решение вдвое увеличить финансовую поддержку фонда.
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