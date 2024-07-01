Жена Макрона попала в неловкую ситуацию во время голосования на выборах Жена Макрона попыталась нарушить порядок голосования на участке

Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press

Брижит Макрон

Во время голосования на выборах в нижнюю палату парламента страны супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит попала в неловкую ситуацию, передает телеканал BFMTV. В городе Ле-Тук, где находится их семейное имение, она попыталась поставить подпись избирателя до того, как опустила бюллетень в урну.

Ее оплошность попала на видео. На кадрах видно, как Брижит проходит мимо урны к сотруднику со списком. Она берет ручку, чтобы поставить свою подпись. На ошибку Брижит указывает работник участка. После этого она с улыбкой возвращается к урне и опускает внутрь бюллетень.

Результаты первого тура парламентских выборов во Франции стали тяжелым поражением для Эммануэля Макрона, заявлял пресс-секретарь французской Соцпартии Пьер Жуве. Он также выразил озабоченность тем, что к власти могут прийти крайне правые силы.

По итогам голосования в округе Энен-Бомон глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вновь избрана депутатом Национального собрания, куда она баллотировалась. Пока данные о числе избранных в первом туре депутатов не публиковались. Всего их должно быть 577.

Примерно 60 кандидатов президентской коалиции «Вместе за республику» будут сняты с предвыборной гонки, сообщал на пресс-конференции премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Он объяснил, что мера призвана не допустить победы лидирующей в первом туре выборов оппозиционной партии «Национальное объединение».