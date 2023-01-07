Жена Макрона хотела создать шпиль для Нотр-Дама в виде фаллоса с шарами Daily Mail: Брижит Макрон предлагала создать шпиль для Нотр-Дама в виде фаллоса с шарами

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брижит Макрон

Первая леди Франции Брижит Макрон предложила реконструировать шпиль собора Парижской Богоматери в виде «прямого фаллоса с золотыми шарами», поделилась экс-министр культуры страны Розелин Бачело в мемуарах «682 дня — Бал лицемеров». В своей книге она призналась, что была потрясена проектом супруги Эммануэля Макрона и отвергла ее предложение, пишет Daily Mail.

Я не жалею о своем отказе, когда несколько дней спустя, обедая с Брижит Макрон, она показывает мне проект (шпиля Нотр-Дама. — NEWS.ru), увенчанный своего рода эрегированным фаллосом, основание которого окружено золотыми шариками, — привели в газете отрывок из книги Бачело.

Собор Парижской Богоматери сгорел в 2019 году. После этого, как пишет газета, Макрон провел международный конкурс на реконструкцию шпиля и крыши культурного сооружения. Однако вокруг грядущей реконструкции разгорелись споры: одни хотели вернуть 850-летнему зданию прежний вид, в то время как другие архитекторы предлагали осовременить дизайн готического собора.

Бачело, которая ушла в отставку в 2022 году, отвергла модернистские проекты, согласно которым крышу Нотр-Дама предлагалось сделать из углеродного волокна, покрытого сусальным золотом, а теплицу, открытый потолок и крышу выложить цветным стеклом.

Я не забуду первое заседание национальной комиссии по архитектуре и наследию, на котором 9 июля я подтвердила, что шпиль Нотр-Дама должен быть построен идентично Венецианской хартии, — отметила Бачело.

В результате французское Нацсобрание постановило, что реставрация Нотр-Дама должна «сохранить исторический, художественный и архитектурный интерес памятника». По информации британской газеты, реставрационные работы могут завершить в 2023 году, а открытие собора планируется на декабрь 2024 года.

В мае 2019 года депутаты Национального собрания — нижней палаты французского парламента — приняли законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери. Согласно документу, на восстановление памятника архитектуры отводится пять лет. Для лиц, жертвующих средства на восстановление собора, проект предусматривает налоговые льготы.