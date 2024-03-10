Жена Макрона была мужчиной? В чем признался президент Франции

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 впервые ответил на слухи о трансгендерности своей супруги. Что об этом известно, подтвердились ли сообщения прессы о прошлом Брижит Макрон?

Была ли Брижит Макрон мужчиной

Французский лидер отверг слухи о трансгендерности своей супруги и отметил, что эта информация вызвала в нем гнев.

«Самое худшее — это ложная информация», — заявил он.

Он отметил, что женщины вынуждены бороться с подобной клеветой от людей с предубеждениями.

В 2022 году первая леди Франции подала в суд на двух женщин, распространявших в интернете ложные слухи о том, что она трансгендер.

В декабре 2021 года на YouТube-канале одной из женщин, которая представилась «медиумом» (ее имя, как и имя второй ответчицы, издание не называет), вышел четырехчасовой стрим. Во время эфира она заявила, что Брижит Макрон когда-то была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, но позже сменила пол. Тронье — девичья фамилия Брижит Макрон, отмечает La Parisien. Вторая женщина, против которой подала иск первая леди, называла себя «независимым журналистом» и также присутствовала на стриме.

Кроме того, жена французского лидера добивалась компенсации за слова о том, что она не является матерью троих своих детей, и за разглашение конфиденциальной информации о своем брате. Ее защита утверждала, что в ходе эфира демонстрировались специально «отретушированные, увеличенные» и «раскрашенные» определенным образом фотографии. Вместе с гражданским иском Макрон подала прошение о начале уголовного разбирательства в отношении женщин. Процесс идет по делу о клевете, разбирательство в его рамках еще продолжается, пишет газета.

10 марта 2023 года стало известно, что парижский суд отклонил иск Макрон.

Фото: Johan Nilsson/Keystone Press Agency/Global Look Press Брижит Макрон

Что известно о жизни Брижит Макрон

Брижит старше Эмманюэля Макрона на 24 года, ей 70 лет. Французская пресса часто намекает на возраст супруги главы государства с помощью карикатур. Так, в СМИ ее изображали мумией фараона Рамзеса II или матерью младенца-Макрона, который лежит в коляске. Зачастую ее изображают в роли президента Франции.

Французский лидер познакомился со своей будущей супругой еще в школе — она была его учительницей, причем одна из ее дочерей училась с Макроном в одном классе. На тот момент у нее было трое детей. Макрон был влюблен в свою учительницу и сообщил родителям, что намерен ее добиться. Им желание сына не понравилось, и его отправили на учебу в Париж, однако расстояние не смогло прервать роман ученика и преподавателя.

В 2006 году Брижит развелась с мужем. В 2007-м она вышла замуж за Макрона, спустя 14 лет с первого знакомства. После этого карьера Эммануэля Макрона стала набирать обороты: сначала он стал главой Минэкономики, а затем замгенсекретаря президента.

Президент Франции никогда не скрывал, что успехи в его карьере во многом связаны с его женой. Брижит — дочь богатого шоколатье, владельца сети кондитерских. Она не стала продолжать семейный бизнес и получила гуманитарное образование. Преподавала в Париже, в Страсбурге.

Брижит Макрон играла активную роль в предвыборной кампании своего мужа. По словам Макрона, «её присутствие для него важно». Во время предвыборной гонки он говорил, что если он победит на выборах, то его жена «будет играть роль, которая у неё всегда была со мной, она не будет скрыта». В связи с этим Макрон делал заявления о необходимости выработки официального статуса первой леди Франции с наделением её определёнными функциями, но к августу 2017 года онлайн-петиция против этого шага собрала более 200 тыс. подписей.

21 августа 2017 года на сайте Макрона была опубликована «хартия прозрачности» статуса супруги главы государства: Брижит Макрон получила неоплачиваемую представительскую должность.

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