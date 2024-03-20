Жена Макрона была мужчиной? Какое доказательство нашли в США

Фото: IMAGO/Sandrine THESILLAT/Global Look Press

Брижит Макрон

Американская журналистка утверждает, что жена французского президента Брижит Макрон на самом деле была мужчиной по имени Жан-Мишель Троньё. Какое доказательство обнаружили СМИ, что еще неизвестно о прошлом жены Макрона, как реагируют во Франции на эти теории?

Что известно о Брижит Макрон

Брижит Макрон — из богатой семьи шоколатье по фамилии Троньё. Разговоры о том, что она является мужчиной, впервые распространились в 2021 году. Журналисты Ксавье Пуссар и Наташа Рэй высказали версию, что настоящая Брижит Троньё умерла, и ее брат Жан-Мишель присвоил ее личность еще в 1960-х годах.

Когда Брижит встретилась с Эммануэлем Макроном, она была замужем за банкиром Андре-Луи Озьером, в этом браке родилось трое детей — Тифани, Лоранс и Себастьян. Однако существует версия, согласно которой Озьер является вымышленной фигурой — после 32 лет брака не сохранилось практически никакой информации о нем. А осенью 2020 года СМИ сообщили, что бывший муж Брижит якобы скончался и был тайно похоронен.

Фото: Guericolas / Steph/Global Look Press Брижит Макрон

Как рассказала Виржини Ленар, режиссер биографического фильма «Брижит Макрон. Французский роман», в 2017 году она запросила у Елисейского дворца материалы о прошлом первой леди.

«Никогда в жизни я не встречала таких сложностей. Мне нужны были фото Брижит в молодости, с маленькими детьми... Увы, я ничего не получила. Все, что связано с ее прежней жизнью — в непроницаемой темноте», — сказала Венар.

Как «вычислили» настоящий пол Брижит Макрон

Американская журналистка Кэндис Оуэнс в своем YouTube-канале рассказала, что ей якобы удалось достоверно доказать, что Брижит Макрон — мужчина. Оуэнс заявила, что «готова поставить на кон всю свою профессиональную репутацию».

По словам журналистки, для поиска истины она использовала китайское программное обеспечение, которое позволяет сравнивать лица людей, добавляя или уменьшая им возраст. Программа сравнила детское фото Жана-Мишеля Троньё и современное фото первой леди Франции и объявила о «почти 100-процентном сходстве».

Троньё (первая фамилия жены Макрона) якобы был мужчиной до 30 лет, и только тогда стал Брижит. Оуэнс предложила любому, кто захочет опровергнуть эту теорию, очень простой способ.

«Ну, просто покажите фотографии его жены, сделанные ранее 30 лет. Все просто. Столько злости, столько оскорблений, столько нападений на меня — и ни одной попытки просто доказать обратное. Все ведь просто, вот настолько просто», — объявила Оуэнс.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон, Брижит Макрон

Как реагируют на теорию Оуэнс в соцсетях

В соцсетях на теорию американской независимой журналистки ответили градом насмешек и оскорблений.

«Она может быть трансфобом, мошенницей, безумным сторонником теорий заговоров», — написал в соцсети X (бывший Twitter) американский журналист Майкл Пэтриот, усомнившись в интеллектуальных способностях Оуэнс.

Популярный раввин Шмулей Ботич, который ранее неоднократно спорил с Оуэнс в соцсетях, объявил ее «сумасшедшей».

«Кэндис Оуэнс — явно женщина с большими проблемами и становится все более безумной. Теперь она говорит, что жена президента Франции Макрона на самом деле мужчина. Однако даже ее безумие не остановит меня от того, чтобы обанкротить ее иском после измышлений о том, что якобы я и другие евреи убили Майкла Джексона», — объявил раввин.

«Теперь сделай выпуск про Мишель Обаму!» — смеются в соцсетях американцы.

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