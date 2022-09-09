НАПК: жена депутата Рады вывезла за границу более $500 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жена одного из депутатов Верховной рады в период действия военного положения вывезла за границу более $500 тысяч и €97 тысяч, говорится в сообщении Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК) в Telegram. По нынешнему курсу украинского Нацбанка это более 17 млн 845 тысяч гривен. Возбуждено уголовное дело. Личность парламентария не раскрывается.

НАПК выявило признаки незаконного обогащения в отношении народного депутата, жена которого вывезла во время войны за границу более 500 тысяч долларов США и 97 тысяч евро, — сказано в сообщении.

По данным Агентства, совокупный задекларированный размер денежных средств, принадлежавших семье депутата в 2020 году, составил 335 тысяч гривен, $10 тысяч и €15 тысяч.

Согласно статье 368-5 уголовного кодекса Украины («Незаконное обогащение»), подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

В июне бывший депутат Рады Илья Кива заявил, что при пересечении границы в Сербии арестован «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского генерал СБУ Андрей Наумов. Он пытался провезти через границу $20 млн и драгоценные камни. Кива добавил, что перед началом российской спецоперации Наумов вместе с главой СБУ Иваном Бакановым вывез за пределы Украины почти $2 млрд.