«Желают покрасоваться»: военэксперт об участии украинок в боевых действиях Военэксперт Дандыкин: украинки пойдут на фронт, чтобы покрасоваться в форме

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На Украине найдутся женщины, которые захотят пойти воевать, потому что некоторые мечтают о славе, а кто-то хочет просто покрасоваться в форме, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так он прокомментировал заявление депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, которая призвала украинок мобилизоваться и идти на фронт. По словам Дандыкина, такой призыв говорит только об уменьшении численности украинской армии.

После призыва депутата, думаю, сейчас на Украине тоже найдется кто-то, кто пойдет воевать. Некоторые мечтают о славе, кто-то, чтобы покрасоваться в форме. Но этот настрой сохранится лишь до первого боя. В частности, призыв мобилизовать женщин на Украине говорит о том, что солдат у них становится все меньше. Если и среди женщин не останется кому воевать, то этот конфликт будет закончен, — высказался Дандыкин.

Эксперт напомнил про похожий трагический опыт в российской истории, когда после революции 1917 года был сформирован женский «батальон смерти». Его создали для поддержания патриотического духа армии и чтобы пристыдить мужчин, отказавшихся воевать. Однако в целом, подчеркнул Дандыкин, на ход событий это никак не повлияло.

По словам военэксперта, в случае мобилизации на Украине российским военным придется сражаться с женщинами. Во время боевых действий пол не важен, подчеркнул Дандыкин.

К сожалению, во время боев пол не важен, раз взял в руки оружие — значит готов к последствиям. Если не убьешь ты, убьют тебя. Вот если женщина — военный врач или ее возьмут в плен наши войска, то это уже другая история, — высказался он.

Госсекретарь Минобороны Украины Людмила Дараган ранее заявила, что в рамках развенчивания гендерных стереотипов власти планируют увеличить число женщин в должностях командиров рот на передовой. По ее словам, представительницы прекрасного пола могут воевать наравне с мужчинами и успешно командовать.