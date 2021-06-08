Желаю успеха: Порошенко оценил переговоры Байдена с Зеленским

https://static.news.ru/photo/7ab9eb44-87d8-11e9-99fc-fa163e074e61_660.jpg Экс-президент Украины Пётр Порошенко Фото: poroshenko.petro/ vk.com/Global Look Press

Хорошей новостью назвал переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского бывший украинский лидер Пётр Порошенко. Он также пожелал действующей власти удачи. Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

Желаю успеха власти. Когда речь идёт о наших интересах в мире, мы одна национальная сборная, а не политические оппоненты, — цитирует пресс-служба слова Порошенко.

По словам экс-президента, наиболее важным в настоящий момент стало то, что Белый дом перед американо-российским саммитом в Женеве «подтвердил Киеву твёрдую и непоколебимую поддержку».

Также позитивной новостью Порошенко назвал анонс визита Зеленского в США, намеченного на июль текущего года.

Телефонный разговор лидеров США и Украины состоялся в понедельник, 7 июня. Сообщалось, что Джо Байден пригласил своего коллегу Владимира Зеленского нанести визит в Вашингтон этим летом.