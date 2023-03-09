«Желаю демократического успеха»: Зеленский поддержал протесты в Грузии Зеленский поддержал протесты в Грузии и пожелал демонстрантам успеха

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Демократического успеха и прогресса в вопросе евроинтеграции желают достичь Грузии все украинцы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также поблагодарил всех, кто держал украинские флаги во время протестов на улицах Тбилиси.

Нет такого украинца, который бы не желал успеха нашей дружественной Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха. <...> Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен, что так и будет, — сказал Зеленский.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие против принятия закона начали собираться у здания парламента в Тбилиси с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицией.

Летом 2022 года главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию. При этом Грузии подобный статус обещали предоставить после выполнения ряда условий.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что парламент Грузии отправил принятый в первом чтении законопроект об иностранных агентах в Венецианскую комиссию Совета Европы для анализа. Политик назвал это действие проявлением максимального уважения к европейским институтам.