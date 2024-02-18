Желание помочь Украине ракетами разделило бундестаг и Шольца Глава комитета бундестага по обороне высказалась за поставки ракет Taurus ВСУ

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Ракета Taurus

Глава комитета бундестага (парламента Германии) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман высказалась за поставки дальнобойных ракет Taurus для ВСУ на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Она считает, что дискуссия по этому вопросу продолжится, и снова раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за нежелание поставлять ракеты.

У нас были дискуссии по поводу поставок Taurus, и мы продолжим эти обсуждения. <...> Мне сложно объяснить, почему канцлер не может просто сказать: «Хорошо, давайте сделаем это», — сказала Штрак-Циммерман.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба тоже считает возможным добиться поставок этого оружия. По его словам, не услышать от Германии «четкое нет» — тоже значит получить ответ.

В последние месяцы власти ФРГ уклоняются от ответов насчет Taurus. По мнению депутата бундестага Норберта Реттгена, Олаф Шольц должен признать, что Украина важнее России, пойти навстречу требованиям Киева и предоставить ВСУ ракеты Taurus.

Также появились сведения, что уже Великобритания предложила купить у ФРГ эти ракеты и отправить Украине свои Storm Shadow. Спорным пунктом является дальность действия немецкого оружия в 500 километров. Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с такими характеристиками.