«Жечь все»: экс-премьер Польши рассказал согражданам, как пережить зиму Экс-премьер Польши Качиньский предложил жителям жечь вещи, чтобы согреться зимой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы поляки могли пережить предстоящий отопительный сезон, нужно жечь все, кроме шин и подобных вещей, посоветовал лидер правящей партии и экс-премьер Польши Ярослав Качиньский. По его словам, это оправданно традициями в стране. Например, можно сжигать древесину, передает слова политика EADaily.

В настоящее время нужно жечь всё, кроме шин и тому подобных вещей, конечно. Потому что Польша просто должна быть согрета. Здесь существует определённая традиция сжигания, кстати, во многих местах до сих пор существует такая традиция сжигания древесины, поэтому сжигать таким образом безопасно, — объяснил свою идею Качиньский.

Польский политолог Матеуш Пискорский раскритиковал заявление Качиньского. Инициатива крайне неудачная, потому что Польша и без того систематически занимает первые места по загрязнению воздуха. По его словам, такими темпами в будущем о нем и его партии скажут, что он «сжёг лён, на котором держались остатки структуры польской государственности».

Колонну автомобилей Качиньского ранее забросали яйцами в Гнезно Великопольского воеводства. Бросавший яйца был задержан, он объяснил свои действия недовольством увеличившимися выплатами по кредиту на строительство дома. Его оштрафовали на 100 злотых (около $21) за непристойное поведение, после чего отпустили.