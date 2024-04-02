«Жду ареста»: Роулинг недовольна новым законом Шотландии о трансгендерах Джоан Роулинг попросила арестовать ее за преступления на почве ненависти

Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Джоан Роулинг

Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг попросила полицию арестовать ее за преступления на почве ненависти, пишет The Mirror. Ее призыв прозвучал после вступления в силу закона о трансгендерах в Шотландии.

Писательница отказалась принимать нововведение, запрещающее называть трансженщину мужчиной. Она считает, что вещи надо называть своими именами.

В настоящее время я нахожусь за пределами страны, но если то, что я здесь написала, квалифицируется как правонарушение по условиям нового закона, я с нетерпением жду ареста, когда вернусь на родину шотландского Просвещения, — сказала Роулинг.

Более того, по словам Роулинг, с законом о преступлениях на почве ненависти свобода слова в Шотландии обречена. Она также призвала поделиться публикацией в Twitter (X) с хештегом «Арестуйте меня».

Ранее первая трансгендерная телеведущая Великобритании, сменившая пол с мужского на женский, Индия Уиллоуби обвинила Роулинг в преступлении на почве ненависти. Полиция уже получила заявление.

В Шотландии до этого разгорелся скандал с правоохранителями и Роулинг. Полицию подозревают в использовании вымышленного трансненавистнического персонажа по имени Джо, который считает, что таким людям «место в газовых камерах». Его связывают с британской писательницей.