Жандармы под Парижем приготовились встречать фермеров бронетехникой Во Франции вывели бронетранспортеры против протестующих фермеров под Парижем

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французская жандармерия пригнала бронеавтомобили к рынку Рюнжи под Парижем, который собираются блокировать протестующие фермеры, говорится в Twitter (Х) префектуры города. На распространенных кадрах видно, как техника занимает позиции на блокпостах.

Согласно распоряжению главы МВД Жеральда Дарманена, оборонительные средства были размещены вокруг Рюнжи и Руасси, чтобы предотвратить любую блокаду. Мобильные бригады полиции, подкрепленные бронемашинами жандармерии, присутствуют на месте, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs намерен организовать продуктовую блокаду Парижа и его пригорода. Представитель организации Максим Бюизар отметил, что акция продлится по меньшей мере пять дней. Как предполагают организаторы, блокада полностью отрежет столицу от снабжения извне.

В январе порядка 250 французских фермеров заблокировали автотрассу А64 между Тулузой и Байонной в обоих направлениях в знак протеста против политики правительства и недостаточного уважения к их профессии. Они раскритиковали политику правительства в области сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.