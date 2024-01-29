Французская жандармерия пригнала бронеавтомобили к рынку Рюнжи под Парижем, который собираются блокировать протестующие фермеры, говорится в Twitter (Х) префектуры города. На распространенных кадрах видно, как техника занимает позиции на блокпостах.
Согласно распоряжению главы МВД Жеральда Дарманена, оборонительные средства были размещены вокруг Рюнжи и Руасси, чтобы предотвратить любую блокаду. Мобильные бригады полиции, подкрепленные бронемашинами жандармерии, присутствуют на месте, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs намерен организовать продуктовую блокаду Парижа и его пригорода. Представитель организации Максим Бюизар отметил, что акция продлится по меньшей мере пять дней. Как предполагают организаторы, блокада полностью отрежет столицу от снабжения извне.
В январе порядка 250 французских фермеров заблокировали автотрассу А64 между Тулузой и Байонной в обоих направлениях в знак протеста против политики правительства и недостаточного уважения к их профессии. Они раскритиковали политику правительства в области сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.