«Жалкое подобие Тэтчер»: британцы оценили возможный приход к власти Трасс Читатели Guardian ожидают ухудшение жизни в случае прихода к власти в Британии Лиз Трасс

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Читатели британской The Guardian эмоционально отреагировали на статью, посвящённую кандидату на пост премьера страны и нынешней главе МИД Лиз Трасс. В статье её назвали «грозным переговорщиком и холодным стратегом», способным «запросто» менять мнение, если оно становится невыгодным.

Автор публикации предрёк премьерство Трасс, отметив, что она «в худшем случае» нанесет ещё больше вреда, чем уходящий в отставку Борис Джонсон. Читатели в комментариях согласились с этим тезисом.

Это жалкое подобие Тэтчер едва ли кого-то впечатлит, — написал один из них.

Другие согласились с ним: «Судя по её недавним заявлениям, она наверняка будет ещё хуже Джонсона», «Какая феерическая посредственность — и какая угроза! Как мы до такого докатились?», «Тори опять усадят худшего кандидата из возможных», «Она нахальная оппортунистка, лгунья и пустышка», «Она тщеславный хамелеон и охочая до власти социопатка».

Ранее стало известно, что на предстоящих выборах премьер-министра Великобритании за Лиз Трасс готовы отдать свои голоса не менее 60% членов Консервативной партии. Такие данные следуют из опроса исследовательской компании YouGov. На этом фоне конкурент Трасс, экс-министр финансов Риши Сунак, выглядит аутсайдером — за него готовы проголосовать 26% консерваторов.