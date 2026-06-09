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09 июня 2026 в 11:09

«Жаль»: Зеленский позавидовал союзникам США в Персидском заливе и Израилю

Зеленский: Ближний Восток получил от США больше поддержки, чем Киев

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Внимание США сместилось в сторону Ближнего Востока, который получил больше помощи от Вашингтона по сравнению с Киевом, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит The Guardian, после начала конфликта вокруг Ирана приоритеты американцев изменились.

При этом он отметил, что понимает причины, по которым Вашингтон направил значительные объемы вооружений и ракет на Ближний Восток. Как пишет издание, Зеленский указал, что Украина, в отличие от Израиля и союзников США в Персидском заливе, не могла рассчитывать на аналогичный уровень поддержки со стороны Белого дома.

Жаль, — заявил Зеленский.

Ранее лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца и потребовала немедленно прекратить оказывать финансовую и военную поддержку Киеву. Она призвала руководство страны переосмыслить текущий внешнеполитический курс ради безопасности собственных граждан, а также напомнила о коррумпированности украинской власти. Депутат добавила, что удары по объектам в России стали возможны только благодаря технологической помощи Берлина.

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