Зернохранилище с тысячами тонн пшеницы горит во Франции

Фото: Police municipale

Пожар произошел на французском зернохранилище недалеко от порта коммуны Ля-Рошель на юго-западе Франции, сообщила радиостанция France Bleu. На складе находится несколько тысяч тонн пшеницы, сохраняется угроза взрыва и распространения огня, уточнил вещатель.

Сообщение о возгорании поступило в 08:00 по местному времени. На месте происшествия продолжают работу 10 пожарных расчетов, они запросили подкрепление. Согласно информации радиостанции, возгорание возникло на конвейерной ленте.

Уточняется, что склад принадлежит логистической группе SICA Atlantique. Спасатели эвакуировали 20 сотрудников. Вокруг зернохранилища оцепили территорию радиусом 200 метров.

На гавайском острове Мауи тем временем бушуют лесные пожары. В результате происшествия погибло не менее 36 человек, сообщил телеканал CNN со ссылкой на власти. Еще шесть граждан пострадали, об их состоянии неизвестно.

Мэр округа Ричард Биссен-младший уточнил, что несколько человек числятся пропавшими без вести. Большое количество построек сожжено дотла. Многие из них находились в историческом городе Лахайна, уточнил глава Мауи.