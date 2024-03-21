«Земля горит»: Порошенко назвал виновных в недостаточной помощи ВСУ Порошенко: власти Украины оказывают недостаточную помощь ВСУ

Киев уделяет слишком мало внимания потребностям ВСУ, считает бывший президент Украины Петр Порошенко. В ходе заседания Верховной рады он заявил, что депутаты «оторвались от земли» и не учитывают острые вопросы при составлении повестки. Фрагмент выступления опубликован на его YouTube-канале.

Я вернулся с Востока, где десять бригад получили от нас то, что не дает государство. Так вот: земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона, — заявил Порошенко.

В особенности он раскритиковал работу правительства в части формирования фортификационных линий для ВСУ. По словам экс-президента, в эксплуатацию введено менее 10% оборонительных сооружений. Порошенко добавил, что «правительства нет», а парламент теряет «контрольную конституционную функцию».

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал нечестным со стороны США требовать, чтобы Украина брала кредиты на покупку вооружений. Так он оценил предложение сенатора Линдси Грэма вместо дармовой помощи Киеву давать ему беспроцентные кредиты. По словам бывшего дипломата, украинская сторона сейчас отстаивает фундаментальные американские интересы по ослаблению Москвы. Климкин считает, что это ценностный и стратегический вопрос для США.