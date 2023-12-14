Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Норвежском море

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У побережья Норвегии произошло землетрясение магнитудой 5,4, его зафиксировали в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре. Эпицентр находился в 580 километрах на северо-запад от города Анденес, очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. По имеющимся данным, в городе Анденес живет около 2,5 тысячи человек.

Ранее землетрясение магнитудой 6,9 было зарегистрировано неподалеку от побережья Филиппин. Эпицентр подземных толчков находился в 44 км к востоку от города Таго с населением около 6,3 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 31 километр.

До этого Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал в Греции землетрясение магнитудой 5,2. Сильные толчки ощущались в Афинах, а на острове Эвбея из-за колебаний земной поверхности массово сошли оползни. В результате катаклизма в некоторых зданиях на острове выбило стекла, в одном из продуктовых магазинов обрушился потолок.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане около южной стороны Курильских островов. Оно ощущалось в Курильском городском округе в трех населенных пунктах. Разрушений и пострадавших нет.