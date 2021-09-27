Землетрясение произошло в Греции

Фото: thepresident.gr

Венгрия, подписав контракт с «Газпромом», нанесла удар по её отношениям с Украиной. В Киеве ответят на него без жалости и сочувствия. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе, здесь не должно быть никакой жалости...