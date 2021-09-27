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Землетрясение произошло в Греции

09:21, 28 сентября 2021
Землетрясение произошло в Греции Фото: thepresident.gr
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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции на острове Крит. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр толчков находился в 18 км к юго-востоку от Ираклиона. Об этом сообщает ТАСС.

Население Ираклиона составляет около 137 тыс. человек. Уточняется, что очаг стихии залегал на глубине 2 км.

Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой больше семи баллов по шкале Рихтера, случившееся на Гаити, унесло жизни 1300 человек, более пяти тысяч жителей столицы страны получили различные травмы. Самые распространённые увечья при землетрясениях — это открытые переломы, рваные раны, которые очень опасны с точки зрения нагноений. Многие раненые своевременно первую помощь не получили.

Наиболее сильные разрушения зафиксированы в Порт-о-Пренсе, многие жилые постройки разрушены полностью.

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