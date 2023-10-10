Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Словакии

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Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в Словакии, сообщили представители Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 61 км к северу от города Кошице, где проживает около 236 тысяч человек.

Глубина очага землетрясения составила 10 км. На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее, 7 октября, на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2, а затем афтершоки. Жертвами катаклизма стали порядка двух тысяч жителей. В Министерстве информации и культуры временного правительства отметили, что в результате стихийного бедствия в провинции Герат разрушено около шести деревень. Примерно 1983 здания лежат в руинах. В районы, пострадавшие от толчков, направили десять спасательных бригад, которые сейчас разбирают завалы и ищут выживших.

29 сентября землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане около южной стороны Курильских островов. Жители трех населенных пунктов Курильского городского округа ощутили подземные толчки силой до трех баллов. Разрушений и пострадавших нет.

8 сентября землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко, эпицентр стихии находился в 80 километрах от города Марракеш. По словам экспертов, это землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет. По последним данным, жертвами стихии стали более 2600 человек.