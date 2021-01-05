Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Хорватии

https://static.news.ru/photo/b5fdb920-504e-11eb-8c0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Центральной Хорватии произошло землетрясении магнитудой 4,9. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 17:00 по времени UTC (20:01 мск) в шести километрах к юго-западу от города Петриня. Очаг толчков был выявлен на глубине 10 км. Сообщений о погибших пока не поступало.

По сообщениям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 5,0.

В этом же районе в конце декабря произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Наибольший ущерб был нанесён городам Петриня и Сисак в Центральной Хорватии. В день землетрясения погибли семь человек, ещё один волонтёр разбился во время спасательных работ, десятки человек пострадали.

Как сообщал NEWS.ru, землетрясение магнитудой 3,4 произошло в пяти километрах к северу от Дербента в Дагестане. Двумя днями ранее в 12 километрах от Дербента были также зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,6.