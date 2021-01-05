Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Хорватии

В Центральной Хорватии произошло землетрясении магнитудой 4,9. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были
По сообщениям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 5,0.
В этом же районе в конце декабря произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Наибольший ущерб был нанесён городам Петриня и Сисак в Центральной Хорватии. В день землетрясения погибли семь человек, ещё один волонтёр разбился во время спасательных работ, десятки человек пострадали.
Как сообщал NEWS.ru, землетрясение магнитудой 3,4 произошло в пяти километрах к северу от Дербента в Дагестане. Двумя днями ранее в 12 километрах от Дербента были также зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,6.