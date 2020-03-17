https://static.news.ru/photo/4c4ed9ba-6836-11ea-a0d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В итальянской области Калабрия в ночь на 17 марта произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла.

Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии. Эпицентр землетрясения находился в Тирренском море у западного побережья области. Всего было зафиксировано более десяти толчков, передаёт РИА Новости.

В областной пожарной службе сообщили, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Многие жители Калабрии покинули свои дома и вышли на улицу, однако при этом продолжали соблюдать предписанные меры по предупреждению распространения коронавируса: держались друг от друга на дистанции, не обнимались и не пожимали друг другу руки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло 8 марта у берегов Калифорнии в Соединённых Штатах.