Земан: у Чехии нет доказательств причастности России к взрывам во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан заявил в интервью телеканалу CNN Prima News, что у правоохранительных органов страны нет доказательств того, что сотрудники российских спецслужб могли проникнуть на склады во Врбетице и совершить диверсию в 2014 году. Тогда на военных складах в этой деревне прогремели взрывы боеприпасов, в причастности к которым Прага обвинила Москву.

Чешская контрразведка и полиция не располагают доказательствами, что агенты российских спецслужб проникли на склады во Врбетице, где в 2014 были взрывы, — отметил Земан.

После того как власти Чехии заявили о причастности российских спецслужб к взрывам боеприпасов во Врбетице, отношения между странами обострились. Из Чехии выслали 18 российских дипломатов. Москва ответила высылкой 20 чешских сотрудников дипмиссии.

Позднее власти Чехии заявили, что хотят получить от России компенсацию за нанесённый ущерб в размере €25,5 млн. Это привело к тому, что в российский МИД был вызван чешский посол Витезслав Пивонька.

Ранее чешский надзирающий прокурор Мартин Малуш заявил, что России была направлена просьба о правовой поддержке в расследовании дела о взрывах во Врбетице. По его словам, такие же просьбы получили несколько других европейских стран.

Малуш добавил, что ведущие расследование следователи и прокуроры проверяют версию об участии в организации взрывов сотрудников российской спецслужбы.

Издания The Insider и Bellingcat (оба СМИ исполняют функции иностранного агента) ранее сообщили, что к взрывам на складах боеприпасов в Чехии причастны как минимум шесть граждан РФ. Самой операцией якобы руководил генерал ГРУ Андрей Аверьянов.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014-го на складе боеприпасов № 16. В результате было уничтожено 58 тонн снарядов, погибли два сотрудника Imex.