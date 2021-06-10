Земан предложил открыть в Праге офис белорусской оппозиции

Президент Чехии Милош Земан предложил лидеру белоруской оппозиции Светлане Тихановской открыть офис в Праге. Об этом сам глава республики рассказал в эфире радиостанции «Частота 1».
Это была дружеская встреча, и я, кстати, предложил ей, чтобы у белорусской оппозиции был офис в Праге, — рассказал Земан.
Какой ответ поступил на это от Тихановской, не сообщается.
Светлана Тихановская находилась в Чехии с четырёхдневным визитом. Она побывала в сенате парламента республики, провела встречи с президентом Земаном и премьер-министром Бабишем, а также с главой МИД Кулганеком.
На время визита в страну полиция Чехии предоставила ей охрану.
Ранее стало известно, что белорусская оппозиция начинает подготовку новой волны протестов против режима действующего президента страны Александра Лукашенко. Об этом заявила кандидат в президенты республики на прошедших выборах Светлана Тихановская в совместном видеообращении с другими представителями антиправительственных сил. Запись обнародована на YouTube.