Земан попросил Путина о поставках «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/803da738-794c-11eb-96f1-96000091f725_660.jpg Милош Земан Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V». Предварительно он согласовал это обращение с премьером Андреем Бабишем.

Об этом политик рассказал в эфире телеканала CNN Prima News.

Если я правильно информирован, то эта просьба будет удовлетворена, но, конечно, необходима будет сертификация. Мне вполне хватило бы сертификации [чешского] Государственного института по контролю лекарств, — пояснил чешский президент.

Он прежде выступал за то, чтобы республика в плане вакцинации пошла «венгерским путём», имея в виду, что Будапешт стал закупать «Спутник V», не дожидаясь его сертификации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина «Спутник V» демонстрирует высокую эффективность против выявленных генетических вариантов SARS-CoV-2, в том числе британского и южноафриканского штаммов. Об этом рассказал замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов. По его словам, повторное введение препарата влияет на его качества.