Земан объяснил, почему поддержал высылку российских дипломатов

https://static.news.ru/photo/8234558c-a5bb-11eb-94d1-96000091f725_660.jpg Фото: un_photo/flickr.com

Президент Чехии Милош Земан объяснил в интервью телеканалу CNN Prima News, почему одобрил предложение премьера Андрея Бабиша и первого вице-премьера Яна Гамачека о высылке 18 сотрудников российского посольства, которые, по данным правительства, являлись офицерами разведки.

Знаете почему? Я не люблю этих офицеров разведки, они, в основном, приносят больше вреда, нежели пользы. Вспомните, как ЦРУ информировало правительство США, что в Ираке существует оружие массового поражения, а там ничего не оказалось. И, несмотря на это, дело дошло до напрасной войны, — заявил чешский президент.

Земан во время обращения к нации 25 апреля заявил, что происходящее вокруг истории со взрывами во Врбетице может оказаться игрой спецслужб. Неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб рассматриваются как основные причины ЧП. При этом политик отметил, что доказательства присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице отсутствовали в докладах контрразведки на протяжении шести лет.

Как сообщалось ранее, издание World Economy изучило версию властей Чехии о причастности спецслужб РФ к взрывам во Врбетице и обнаружило в ней признаки информационной атаки.