Земан назначил премьер-министром Чехии либерала Петра Фиалу

Президент Чехии Милош Земан назначил премьер-министром республики Петра Фиалу. Он является председателем праволиберальной Гражданской демократической партии и возглавляет победившую на парламентских выборах партийную коалицию «Вместе». Торжественная церемония прошла в загородной резиденции главы государства в местечке Ланы у Праги, передаёт Novinky.cz.

В воскресенье в 11:00 президент Чехии Милош Земан назначил Петра Фиалу (ODS) новым премьер-министром, который возглавил победившую коалицию SPOLU на октябрьских выборах, — сообщает издание.

При этом во время церемонии Земан, у которого ранее обнаружили коронавирус, находился в инвалидном кресле и был отгорожен от остальных стеклянным кубом.

До этого его выписали из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге. Предполагалось, что чешский лидер продолжит курс лечения на дому. Также сообщалось, что Земан пока не может исполнять свои обязанности. Как заявляли лечившие его врачи, чешский лидер может общаться, но делает это с большим трудом.

В начале ноября правительство Чехии под руководством премьер-министра республики Андрея Бабиша подало в отставку. Соответствующее решение было принято после поражения его партии АНО («Акция недовольных граждан») на выборах в парламент страны.