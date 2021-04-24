Глава Чехии: история с ЧП во Врбетице может оказаться игрой спецслужб

https://static.news.ru/photo/052e602e-a5ab-11eb-91d7-96000091f725_660.jpg Фото: Omelka Josef/CTK/GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чешской Республики Милош Земан во время обращения к нации заявил, что происходящее вокруг истории со взрывами во Врбетице может оказаться игрой спецслужб. Все эти расследования могут негативно отразиться на стране.

По его словам, в этой истории много «белых пятен». Однако контрразведка за шесть лет так и не смогла найти следов агентов российских спецслужб.

Прежде чем делать заключения по взрывам во Врбетице, необходимо дождаться итогов расследования, которое продолжается, — отметил политик.

17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году.

Ранее стало известно, что издание World Economy изучило версию властей Чехии о причастности спецслужб РФ к взрывам во Врбетице и обнаружило в ней признаки информационной атаки.