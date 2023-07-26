«Зеленые» захотели оставить немцев без клубники и помидоров «Зеленые» в Германии предложили ограничить полив ряда сельхозкультур из-за дефицита воды

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Власти федеральной земли Нижняя Саксония в Германии намерены ограничить использование пресной воды в сельском хозяйстве, заявил министр окружающей среды и энергетики региона Кристиан Мейер, представляющий партию «зеленых». Как сообщает EADaily со ссылкой на издание Junge Freiheit, такая мера сделает нецелесообразным выращивание ряда сельскохозяйственных культур, в том числе томатов и клубники, требующих регулярного полива.

Данные инициативы связаны с дефицитом грунтовых вод из-за изменения климата, — объяснил Мейер.

При этом, по его словам, если климатическая ситуация не изменится, использование воды в сельскохозяйственных целях «вообще может быть прекращено», так как выращивание некоторых культур в регионе станет экономически невыгодным.

Ранее во многих муниципалитетах Нижней Саксонии был введен запрет на полив садов и газонов в дневное время.

Комментируя инициативу, президент Ассоциации фермеров Нижней Саксонии Хольгер Хеннис заявил, что данные меры в лучшем случае приведут к падению урожайности, серьезно ухудшив положение сельхозпроизводителей, так как многие овощи не выживут без воды.

Выращивание клубники, томатов и других культур, требующих регулярного полива, таких как огурцы и кабачки, будет исключено. <...> Это не решает никакой проблемы, а лишь увеличивает и без того крайне высокие показатели импорта овощей и фруктов, которые зачастую выращиваются за рубежом с гораздо большим воздействием на окружающую среду, — отметил представитель фермеров.

Ранее ученые обеспокоились изменением цвета океанов по всему миру: появившиеся на их поверхности яркие сине-зеленые пятна настолько обширны, что их хорошо видно на снимках из космоса. Океанологи отмечают, что ситуация носит глобальный характер и может привести к массовой гибели растений и животных.