«Зеленые» в Германии требуют от Шольца танков для Украины Spiegel: представители партии «Зеленые» требуют от Шольца направить танки на Украину

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Олаф Шольц

Представители правящей в Германии партии «Зеленые» усиливают давление на канцлера Олафа Шольца и требуют поставки для Киева танков немецкого производства, сообщает Spiegel. По данным издания, давление усилилось после согласия Вашингтона отправить в Киев комплексы Patriot.

После объявления США о том, что они поставят Украине комплексы Patriot, «Зеленые» усиливают давление на канцлера Олафа Шольца (СДПГ), чтобы тот расширил германскую помощь в области вооружений, — подчеркивается в публикации.

Представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт рассказал, что ФРГ в настоящее время не располагает доступными комплексами Patriot, поэтому направить в Киев нечего.

Уполномоченная же от партии по делам обороны в бундестаге Сара Нанни отметила, что поставки Patriot закроют «пробелы в военном потенциале Украины».

Депутат от «Зеленых» и председатель немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер заявил, что поставки танков позволят продемонстрировать лидерство Германии в ЕС.

Ранее издание Politico заявило, что Пентагон изучает возможность обучать военных Украины обращению с передаваемыми им зенитно-ракетными комплексами Patriot на одной из баз в США. При этом официальная позиция США заключается в том, что готовить украинских зенитчиков будут в одной из стран Европы. Курсы для украинских военных могут занять несколько месяцев.