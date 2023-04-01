Зеленскому предрекли поражение из-за Киево-Печерской лавры Религиовед Дворкин: Зеленский обрек себя на поражение изгнанием монахов из лавры

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация в Киево-Печерской лавре

Действия украинских властей против УПЦ начинают бить по репутации президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Дворкин. По его словам, нынешняя ситуация требует максимальной консолидации общества, тогда как изгнание представителей УПЦ из лавры ведет к его разделению по религиозному признаку.

Зеленский запустил это движение, и на самом деле каждый шаг для него проигрышный. Он запускает изгнание из лавры в решающий момент, когда ему нужна максимальная консолидация общества. А он его дополнительно разделяет по религиозному признаку. Если он предпочтет отступиться и переждать, все националисты на Украине обвинят его в нерешительности, в том, что он «потворствует москалям». Так что любой шаг для него проигрышный. Похоже, он сотворил тот камень, который сам не может поднять, — заявил Дворкин.

Ранее зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предположил, что в западных странах не реагируют на конфликт в Киево-Печерской лавре, так как Запад устраивает ситуация, при которой будет уничтожена Украинская православная церковь. По его словам, эскалация ненависти и разделение украинского и русского народов является одной из целей современной политики западных стран.