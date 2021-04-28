Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Крыму

https://static.news.ru/photo/02b3c470-a8ac-11eb-a2b4-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоило бы провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на территории Крыма. Об этом пишет украинский портал depo.ua.

В ходе встречи на полуострове, отмечают журналисты, Зеленский смог бы подчеркнуть, что Крым является частью Украины. При таком сценарии рейтинг президента вырос бы ещё значительнее, чем после введения санкций в отношении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Однако издание не исключает , что Зеленский не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать какую-то нейтральную территорию.

20 апреля Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в Донбассе. Он рассказал, что за день до этого на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучала инициатива пообщаться на линии соприкосновения, чтобы максимально точно оценить ситуацию. Президент Украины выразил готовность «пойти ещё дальше» и провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».

Ранее Зеленский сказал, что его встреча с Путиным необходима для завершения боевых действий на юго-востоке Украины. По его словам, Ватикан — это идеальное место для диалога о мире. Дело в том, подчеркнул политик, что Святой престол является беспристрастным моральным авторитетом, выполняющим роль посредника.

Украинские пользователи высмеяли предложение своего лидера о встрече с Путиным в Ватикане.