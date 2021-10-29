Зеленскому предложили единственный способ спасения Украины от России

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что только отставка президента Владимира Зеленского спасёт страну от «нападок России». Для этого лидер Украины должен покаяться в своих «грехах» и уйти с поста, считает Луценко. Его слова приводит издание «Украинская правда».

Энергетическая катастрофа непутёвого правительства Зеленского, международная апатия из-за неадекватной внешней политики, помноженные на постоянную ложь Зеленского, — перечисляет экс-генпрокурор «грехи» политика в статье издания.

Чиновник добавил, что России выгодно, когда во главе Украины стоит откровенно слабый президент, а его репутация оставляет желать лучшего. В частности, речь идёт об офшорном скандале с участием Зеленского. Его имя засветилось в докладе о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, опубликованном Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). По мнению Луценко, данное обстоятельство подрывает авторитет украинского президента на Западе.

Таким образом, признание ошибок и проведение досрочных выборов в Верховную раду — единственный способ исправить сложившуюся ситуацию, заключил Луценко. По его словам, необходимо создать новое правительство, которое будет отчитываться перед парламентом, а страна будет воссоздаваться «через кровь, слёзы и пот».

Ранее политолог Кирилл Молчанов заявил, что появление президента Украины Владимира Зеленского среди фигурантов офшорного скандала можно считать сигналом из-за рубежа для украинского лидера.