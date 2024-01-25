Зеленскому посоветовали править Украиной в изгнании Биограф Шустер: до начала СВО Зеленский отклонил предложение уехать за границу

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные лидеры советовали президенту Украины Владимиру Зеленскому еще до начала спецоперации покинуть страну и сформировать правительство в изгнании, сообщил в книге The Showman биограф и журналист Саймон Шустер. По его словам, политик сразу отверг предложения союзников, передает РБК.

Как отметил Шустер, который провел год рядом с Зеленским, идея партнеров покинуть Украину только усилила уверенность президента страны в том, что его уже списали со счетов. Кроме того, как сообщил биограф, Зеленский злился на союзников.

Это напомнило мне его состояние в ноябре 2019 года, накануне его первых переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным [в Париже], когда он сказал мне, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. Тогда одиночество его положения причиняло ему боль. Теперь это, казалось, злило его, — уточнил журналист.

Ранее Шустер описал обстановку в киевском бункере политика. По словам биографа, в убежище есть кровать, гантели и стол для игры в пинг-понг. Кровать президента, отмечает журналист, была «едва ли достаточно широкой, чтобы ворочаться», а «жужжание его телефона» почти никогда не смолкало. По словам биографа, тогда Зеленский часто жаловался на нехватку свежего воздуха и солнечного света. Журналист указал, что первые месяцы после начала СВО стали самыми тяжелыми для президента и он до конца не верил в возможность масштабных боевых действий.