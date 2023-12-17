Зеленскому посоветовали честно признать трудное положение ВСУ на фронте CNN: Зеленскому лучше признать тяжелое положение ВСУ по всему фронту

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше признать, что положение ВСУ является тяжелыми почти по всему фронту, сообщает CNN. По мнению авторов публикации, таким образом он рискует снизить моральный дух войск, но если Зеленский будет все время говорить о победах, то Запад сочтет ненужным дальнейшее оказание Украине помощи.

И все же, по правде говоря, самым полезным заголовком для Киева должен быть тот, [в котором признается,] насколько мрачно для него сейчас [положение] на фронте почти по всем направлениям, — говорится в материале.

Ранее американские СМИ писали, что Запад сменил тон в общении с украинским лидером. Так, если ранее президент США Джо Байден обещал Зеленскому поддерживать Украину столько, сколько потребуется, теперь он обещает ВСУ помощь в объеме «столько, сколько сможем».

Кроме того, отмечалось, что президент Украины оказался втянут в ожесточенный политический спор между демократами и республиканцами во время своего визита в США. Принять чью-либо сторону он опасается, поскольку это может привести к прекращению поддержки Киева Вашингтоном.