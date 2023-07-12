Зеленскому порекомендовали «остыть» после критических высказываний о НАТО Bloomberg: лидеры стран НАТО призвали Зеленского «остыть» после критики Альянса

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Лидеры стран НАТО дали совет президенту Украины Владимиру Зеленскому во время совместного ужина на саммите в Вильнюсе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По их словам, главе государства, критикующему Альянс, следует остыть.

Вы должны остыть и взглянуть на весь пакет (обязательств Запада. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Речь идет о недавних высказываниях Зеленского. Украинский президент назвал абсурдным нежелание НАТО устанавливать временные рамки относительно членства страны в Альянсе. По его словам, страны-участницы не готовы видеть Киев в своих рядах.

Также сообщалось, что президент попытался уговорить союзников изменить коммюнике по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Намерения украинского лидера обернулись неудачей.

Ранее генерал ВС США в отставке Барри Маккафри отреагировал на критику Альянса со стороны Зеленского. По его мнению, украинский лидер ведет себя безрассудно. Маккафри считает, что требовать вступления Украины в НАТО до окончания боевых действий неприемлемо. Более того, этим Зеленский играет на руку президенту России Владимиру Путину, добавил он.