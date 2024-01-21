Зеленского уличили в устранении соперников WSJ: Зеленский избавляется от соперников за счет военного положения

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется военным положением в стране, чтобы избавляться от политических конкурентов, считает журналист Саймон Шустер, его слова приводит газета The Wall Street Journal. Шустер утверждает, что таким образом Зеленский также «затыкает» СМИ.

Журналист заявил, что Петр Порошенко, предшественник Зеленского, был обвинен в государственной измене. При этом у оппонентов украинского лидера отозвали гражданство. Вместе с тем Шустер указал, что между Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным растет напряженность.

Ранее военкор Даниил Безсонов сообщил, что в школах американского Сан-Франциско распространяются комиксы о Зеленском. По словам журналиста, в комиксах рассказывается о политических заслугах украинского лидера. Безсонов связал ситуацию с воспитанием русофобии в американцах с детских лет. При этом он заявил, что комиксы являются хорошим инструментом доставки информации не только детям, но и взрослым.

Кроме того, MK.RU со ссылкой на украинское СМИ сообщило, что Зеленский на ставке в Киеве принял решение освободить главнокомандующего ВСУ Залужного от занимаемой должности. По имеющимся данным, глава государства решил уволить главкома армией без перевода в Совет национальной безопасности и обороны.