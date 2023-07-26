Зеленского расстроили результаты проверок украинских военкомов Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки военкомов Украины

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский негативно оценил предварительные результаты проверки военкомов страны. В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале главы государства, он назвал их неутешительными. Ранее о начале проверки военных комиссаров всех уровней на предмет коррупции сообщал глава национального комитета по противодействию коррупции Александр Новиков.

Сегодня представили некоторые предварительные результаты проверок других военкомов, кроме бывшего одесского. Неутешительные результаты, — сказал Зеленский.

Он также заявил, что испытывает ярость к депутатам, военкомам и судьям, вокруг которых разворачиваются новые скандалы, связанные с коррупцией и выездами за границу.

О начале проверок руководства военкоматов Украины сообщил 28 июня первый заместитель министра обороны Александр Павлюк. В том же месяце Владимир Зеленский распорядился уволить военного комиссара Одессы Евгения Борисова, обвиненного в коррупции, и распорядился создать комиссию для проверки его коллег, «чтобы они не позорили государство».

Евгения Борисова уличили в покупке элитной недвижимости и автомобилей в Испании в разгар конфликта у себя в стране. Позже стало известно, что он покинул Украину, однако в конце июля мужчину задержали в Киеве.