Зеленского призвали перестать «бросать на мясо» украинских солдат Экс-советник Кучмы призвал Зеленского перестать «бросать на мясо» бойцов ВСУ

Фото: МО Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо прекратить бросать солдат на мясо, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, для этого главе государства нужно принять решение об отмене военного положения и прекращении огня.

Зеленский, хватит ребят на мясо бросать. <...> Отменяй военное положение и объявляй о прекращении огня, — заявил Соскин.

Вооруженные силы Украины попали в сложную ситуацию, добавил он. По словам Соскина, они испытывают дефицит бойцов, людей в ряды ВСУ вынуждены набирать буквально на улицах. При этом многих отправляют в зону боевых действий насильно, добавил политик.

Ранее Соскин обвинил Зеленского во лжи. По его словам, украинский президент обманывает мир, заявляя, что Киев планирует одержать верх над Россией. Политолог уверен, что государство с 25 миллионами граждан никогда не сможет победить соперника с населением 145 миллионов человек.

Кроме того, политолог заявил, что Киев уже потерпел стратегическое поражение. По его словам, Россия победила, когда заблокировала доступ Украины к побережью Черного моря. Эксперт также уверен, что этим Москва продемонстрировала неспособность Зеленского руководить страной и принимать ответственные решения.