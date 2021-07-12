Зеленского призвали не ждать Путина «у туалета»

Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться провести кулуарную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на одной из международных площадок. Такое мнение высказал политолог Валентин Гайдай, его высказывание публикует YouTube-канал медиагруппы «Голос».

По словам Гайдая, потенциальной возможностью для кулуарных переговоров двух президентов являются форум в Давосе, Генеральная Ассамблея ООН или саммит «Большой двадцатки». При этом Киев в настоящее время особенно заинтересован в том, чтобы Зеленский встретился с Путиным. Однако политолог убеждён, что в интересах Украины — избежать сценария, при котором политикам придётся ждать других лидеров «у туалета».

Пять лет назад, когда стал президентом США Трамп, с ним хотели многие переговорить из нашей элиты и ждали его возле туалета, но я не думаю, что это правильно, серьёзно, — сказал Валентин Гайдай.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что на возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского могут обсуждаться вопросы выполнения Киевом Минских соглашений, договорённостей Парижского саммита и двусторонние отношения. В то же время обсуждение Крыма на встрече невозможно, и сама эта формулировка ставит под вопрос гипотетическое проведение саммита.