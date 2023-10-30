Зеленского призвали к ответу за попытку скрыть провал контрнаступления Соскин: Зеленский должен ответить за попытку скрыть провал контрнаступления ВСУ

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen|Global Look Press

Глава Украины Владимир Зеленский скрывает от украинцев правду о провалах ВСУ на передовой и должен за это ответить, заявил в личном блоге на YouTube бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. Таким образом он отреагировал на выступление лидера республики в эфире всеукраинского телемарафона. Соскин также уличил Зеленского в обмане соотечественников о всесторонней поддержке со стороны стран Запада и напомнил, что Венгрия и Словакия выступают против дальнейшей военной помощи Киеву.

На фронте никаких там продвижений, позитива тоже нет. Да уже и никакого контрнаступления нет. <...> Мы с вами имеем ситуацию фактически тупика, а 4 ноября будет уже пять месяцев так называемого <...> контрнаступления. Зеленский, кто за это отвечать будет? Ты должен отвечать. <...> В целом положение для Украины нехорошее, — отметил Соскин .

По его словам, в настоящее время на передовой войска Украины находятся в тяжелейшем положении, пытаясь удержать оборону. В этой связи они несут серьезные потери в технике и людях, подчеркнул комментатор.

Соскин до этого заявлял, что Украина остро нуждается в перезагрузке и отмене военного положения. В связи с этим он призвал Зеленского немедленно покинуть пост. Политик отметил, что украинский народ постоянно движется от «худшего к более худшему». Кроме того, продолжил эксперт, под управлением Зеленского граждане Украины стали «изгоями», а ВСУ понесли серьезные потери.

В свою очередь, издание The Times со ссылкой на свои источники сообщало, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждал, будто наступление украинских войск почти закончено. Он также предлагал остановить атаки и начать подготовку к следующему году. При этом Владимир Зеленский не согласен с Залужным. По данным СМИ, в Киеве прекрасно понимают, какой политический эффект на Западе будет иметь любая видимость тупика.