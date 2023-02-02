Зеленского предупредили о скором взрыве ситуации на Украине Экс-советник Кучмы Соскин: массовые аресты военных провоцируют взрыв ситуации на Украине

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

На Украине в скором времени может произойти социальный взрыв из-за массовых арестов среди гражданского населения со стороны военных, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его мнению, Украину также может ждать обвал экономики, который в итоге приведет к девальвации и инфляции.

Народ сегодня полностью отрезан от власти и проявлением этого являются массовые аресты людей, которые так или иначе не хотят идти на войну. <...> Людей сажают в тюрьмы, то есть нечем больше заниматься на Украине. <...> Нацбанк еле удерживает курс гривны, он постоянно понижается, — сказал Соскин.

Экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Украина близка к поражению. Население страны сократилось примерно на четверть — до 18–22 млн человек. По его словам, серьезные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование государства.

Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи, академик НАН страны Элла Либанова заявила, что на Украине в 2023 году ожидается катастрофическое падение рождаемости. По ее словам, население страны за последующие годы сократится до 35 млн человек.