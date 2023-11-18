Зеленского предупредили о неожиданном ударе по Киеву из-за Трампа Express: победа Трампа на выборах в 2024 году перечеркнет поддержку Украины

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Дональд Трамп

Победа миллиардера Дональда Трампа на грядущих президентских выборах в США нанесет удар по программе поставок оружия Украине, сообщает The Express. По информации издания, украинские власти во главе с Владимиром Зеленским уже начали беспокоиться из-за возможного возвращения Трампа в Белый дом.

Переизбрание лидера Республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа, может положить конец отправке помощи Украине, — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что бывший президент США уже пообещал урегулировать конфликт в Восточной Европе в случае возвращения на пост главы государства. Для этого, по данным издания, он намерен остановить «бесконечный поток американских денег» на Украину.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Зеленский, скорее всего, потеряет пост президента к началу 2025 года. По его словам, к этому времени также завершится конфликт, и все будут говорить о победе Москвы над Киевом и денацификации Украины. Как подчеркнул Риттер, украинский лидер понимает, что потерял мировое внимание, и пытается его вернуть. При этом, по мнению бывшего американского разведчика, Зеленскому следовало бы сконцентрироваться на проблемах внутри страны.