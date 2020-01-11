https://static.news.ru/photo/49662cb0-352a-11ea-9ddb-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Монахова, уполномоченный по защите государственного языка Фото: mkms.gov.ua

На официальном сайте президента Украины опубликована петиция с просьбой, адресованной Владимиру Зеленскому, о том, чтобы должность уполномоченного по защите государственного языка была упразднена. Об этом стало известно в воскресенье, 12 января.

Зеленскому будет необходимо рассмотреть петицию в случае, если она наберёт 25 тысяч подписей.

Требую от президента Украины отменить статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» относительно назначения и прав уполномоченного по защите государственного языка, потому что это нарушает Конституцию Украины, — пишет автор петиции на сайте Зеленского.

Также неизвестный, выступивший с указанной инициативой, считает, что нужно освободить от должности языкового омбудсмена. Он отмечает: Верховная рада страны нарушила украинскую конституцию назначением уполномоченного по защите гражданского языка.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что её босс превращается в «одного из самых влиятельных людей в мире». Она отметила, что свидетельством этого в 2019 году стало появление личной страницы украинского лидера в The New Yorker и его фото на обложке Time.