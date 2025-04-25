Зеленского поймали на попытке воспользоваться похоронами папы римского LR: Украина предложила провести саммит в Риме в день похорон папы римского

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина под руководством президента Владимира Зеленского обратилась к властям Италии с просьбой провести саммит в Риме в день похорон папы римского Франциска, 26 апреля, передает La Repubblica со ссылкой на источники. Руководство республики отказало Киеву в этом.

Киев по дипломатическим каналам обратился к Италии и другим европейским партнерам с просьбой организовать более широкий саммит по теме Украины, — сказано в материале.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила сомнения по поводу проведения такого саммита в день похорон, поскольку это могло быть воспринято как политическая манипуляция в чувствительный момент. Она подчеркнула, что такие мероприятия должны быть организованы с должным уважением к памяти покойного и без использования трагических событий в политических целях.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также выразил обеспокоенность, отметив, что проведение саммита в день похорон может быть воспринято как неуважение к памяти папы римского и попытка отвлечь внимание от важного события. Он подчеркнул необходимость соблюдения дипломатического этикета и уважения к религиозным традициям.

Киев планировал пригласить на саммит президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Отмечается, что стороны должны были обсудить ситуацию на Украине в контексте глобальной политики, в том числе с учетом позиции президента США Дональда Трампа.

Россию на похоронах папы римского представит министр культуры РФ Ольга Любимова. Такое решение принял российский лидер Владимир Путин.