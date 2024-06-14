Зеленского поймали на истерике из-за провала саммита в Швейцарии Economist: Зеленский уже ищет виноватых в будущем провале саммита в Швейцарии

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский устраивает истерики и уже ищет виноватых в будущем провале «мирного саммита» в Швейцарии, пишет The Economist. Нрав главы государства, как утверждается, раздражает некоторых политиков из его окружения. Они в частном порядке «критикуют его дипломатическую наивность».

Один из бывших членов украинского правительства считает, что его истерика указывает на то, что Зеленский слишком нервничает и ищет козлов отпущения, чтобы скрыть ошибки, — говорится в материале.

Украинские чиновники считают, что проблемы саммита вызваны политическим максимализмом Зеленского, отмечается в публикации. Его «амбициозные идеи не всегда срабатывают».

Число участников «мирного саммита» по Украине в Швейцарии продолжает сокращаться, ранее обратила внимание депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен. По ее словам, конференция обернулась для НАТО провалом. Парламентарий добавила, что считает участие России в переговорах необходимым условием для получения существенных результатов.

Отказался от присутствия на саммите и генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, его неявка на конференцию не имеет политического значения. Он также заявил, что поддерживает все принимаемые по Украине мирные решения, основанные на уважении Устава ООН и принципа территориальной целостности.