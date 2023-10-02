Зеленского огорчила пауза в разработке новых антироссийских санкций Зеленский выразил ЕС недовольство из-за паузы в антироссийских санкциях

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его беспокоит «затянувшаяся пауза» в разработке новых санкций против России, заявив об этом на встрече глав МИД стран Европейского союза в Киеве. Как указано на сайте офиса главы государства, ЕС обязан активизировать работу и расширить санкции не только в отношении России.

Нужно активизировать работу и в отношении нового санкционного пакета Евросоюза. <…> Пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась, — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер уверен, что союз должен ввести ограничения в том числе против Ирана, который, по его данным, отправляет РФ беспилотники.

С февраля 2022 года Брюссель ввел против Москвы 11 пакетов санкций. Большинство ограничений коснулись двусторонней торговли, финансовых и транспортных связей.

Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС готовится возобновить обсуждение следующего, 12-го пакета антироссийских санкций, в первой половине октября. Источники агентства предполагают, что запрет коснется импорта российских алмазов, ядерного и IT- сектора РФ.

Вместе с тем 2 октября Норвегия официально объявила, что присоединяется к 11-му пакету антироссийских санкций ЕС. Источники пишут, что пакет предусматривает запрет на транспортировку через территорию РФ «товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России или развитию сектора обороны и безопасности».