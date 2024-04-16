Зеленского обязали рассмотреть петицию об отправке госслужащих на передовую Зеленский рассмотрит петицию о призыве госслужащих в силы обороны Украины

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден рассмотреть петицию об отправке на передовую работников бюджетной сферы, в том числе правоохранителей и госслужащих. Опубликованная на сайт главы государства петиция всего за три дня набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Авторы документа просят внести в Раду «законопроект о немедленном призыве» работников бюджетной сферы, включая правоохранителей и госслужащих, в силы обороны Украины. Также предлагается принять уже отслуживших военных на работу в правоохранительные органы и госучреждения страны.

Мы считаем, что пришло время всем правоохранителям, госслужащим и другим работникам бюджетной сферы, еще не служившим на передовой, проявить свою государственную позицию и послужить в силах обороны. Власть должна провести ротацию добровольцев и мобилизованных в первые дни конфликта, — говорится в петиции.

Ранее Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ прошел ключевое — второе — чтение, за него проголосовало 283 депутата Рады из 333 голосовавших. Против выступил только один, а 49 воздержались. Как отметил украинский парламентарий Алексей Гончаренко, в закон следует включить положение о демобилизации. По его словам, необходимо установление четких сроков службы.