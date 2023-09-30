Зеленского обвинили в создании концлагерей на Украине Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский создал концлагерь на Украине

Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским совершает репрессивные действия по отношению к украинскому народу, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его мнению, политика Зеленского похожа на действия в концлагере.

Народ Украины уже забит, у него уже все забрали, а его пронумеровали, как скотов в концлагере. Никакой свободы на Украине нет. Ни за какую свободу Зеленский не борется. Есть концлагерь, в котором сидят мужчины, еще хотят и женщин тоже посадить туда, — сказал Соскин.

Он также раскритиковал Киев за призыв к западным государствам не считать украинцев беженцами и способствовать их возвращению на родину, а также требование вернуться на Украину и воевать в рядах ВСУ.

До этого Соскин рассказал, что ВСУ сталкиваются с серьезной проблемой в виде повального дезертирства. Как подчеркнул Соскин, украинские солдаты стали чаще оставлять позиции или сдаваться в плен на фоне контрнаступления ВСУ. В совокупности с большими потерями это поставило Киев в тупиковую ситуацию, когда ресурсов для восполнения подразделений практически не осталось.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук не исключил, что мобилизация на Украине коснется и женщин. По его мнению, в ряды ВСУ могут призвать до 300 тысяч украинок. Это примерно треть от необходимого ВСУ числа военнослужащих.